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Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (25/9), Cek Lokasinya!

Jumat, 25 September 2026 – 06:45 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (25/9), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (25/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro Nomor.57 mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat keliling hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Melaya mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 25 September 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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