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Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (24/9), Cek Lokasinya!

Kamis, 24 September 2026 – 06:10 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (24/9), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali hari ini. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (24/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Kantor Desa Padangsambian Kelod, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat keliling hadir di Polsek Sidemen mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Munduk Bestala, Seririt: Desa Depeha, Kubutambahan dan Desa Wanagiri, Sukasada, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 24 September 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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