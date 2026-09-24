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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (24/9), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (24/9), Silakan Cek Lokasinya!

Kamis, 24 September 2026 – 05:59 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (24/9), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Kamis hari ini (24/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Coco Mart Kampung Lot, Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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