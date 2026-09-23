JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (23/9), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (23/9), Cek Lokasinya!

Rabu, 23 September 2026 – 05:49 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (23/9), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Rabu hari ini (23/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Lapangan Pica Sanur mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Bestala, Seririt: Desa Tunjung, Kubutambahan dan Desa Wanagiri, Sukasada, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 23 September 2026 hadir di Denpasar, Tabanan dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Buleleng Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

  2. Rekam Jejak Mentereng Striker Anyar Bali United Marko Dugandzic, Tolak Persija? - JPNN.com Bali

    Rekam Jejak Mentereng Striker Anyar Bali United Marko Dugandzic, Tolak Persija?

  3. Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU