JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (22/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (22/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 22 September 2026 – 05:47 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (22/9), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (22/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Lapangan Pica Sanur mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Rendang, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di sebelah Kantor Desa Pejatan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 22 September 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Jadwal & Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Bikin Mauro Jeronimo Gila, Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Bikin Mauro Jeronimo Gila, Sorot Mental Pemain

  3. Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU