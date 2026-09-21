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Cek Samsat Keliling di Bali Senin (21/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 21 September 2026 – 05:42 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Senin (21/9), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (21/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Kubu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 21 September 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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