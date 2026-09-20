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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Gianyar Bali Minggu (20/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Gianyar Bali Minggu (20/9), Silakan Cek!

Minggu, 20 September 2026 – 05:41 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Gianyar Bali Minggu (20/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Gianyar, Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Minggu hari ini (20/9), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar, Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-Alun Kota mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

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Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu. nu

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Gianyar Bali Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

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