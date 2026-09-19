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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (19/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (19/9), Silakan Cek!

Sabtu, 19 September 2026 – 05:44 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (19/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (19/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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