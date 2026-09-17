JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (17/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (17/9), Silakan Cek!

Kamis, 17 September 2026 – 05:50 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Kamis (17/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Kamis hari ini (17/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Polsubsektor Nusa Penida mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Central Parkir Monkey Forest mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Gianyar sim keliling Klungkung SIM Keliling Buleleng Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC

  2. Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak

  3. Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU