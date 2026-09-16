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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (16/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (16/9), Silakan Cek!

Rabu, 16 September 2026 – 06:52 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (16/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (16/9), layanan Samsat keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Mall Living World, mulai pukul 08.00 WITA sampai denagn 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Lapangan Umum Desa Beraban, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Tigawasa, Banjar: Desa Sawan, Sawan dan Desa Banyupoh, Gerokgak, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 16 September 2026 hadir di Kota Denpasar, Tabanan, dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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