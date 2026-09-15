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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (15/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (15/9), Silakan Cek!

Selasa, 15 September 2026 – 07:18 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (15/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Selasa hari ini (15/9), layanan Samsat keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Puri Peguyangan, mulai pukul 08.00 WITA sampai denagn 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di sebelah pasar Desa Penebel, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 15 September 2026 hadir di Kota Denpasar, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Buleleng dan Karangasem, cek jadwalnya
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