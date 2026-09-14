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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (14/9), Silakan Cek!

Senin, 14 September 2026 – 06:59 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (14/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (14/9), layanan Samsat keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat keliling hadir di Terminal Ubung, mulai pukul 08.00 WITA sampai denagn 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar, hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Kubu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 14 September 2026 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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