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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (12/9), Silakan Cek!

Sabtu, 12 September 2026 – 07:11 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (12/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Sabtu hari ini (12/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupten Tabanan hadir di Pasar Senggol, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 12 September 2026 hadir di Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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