JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (11/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (11/9), Silakan Cek!

Jumat, 11 September 2026 – 06:23 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (11/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi SIM Keliling di Bali. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (11/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro No.57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat keliling hadir di depan Kantor Desa Pengambengan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 11 September 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC - JPNN.com Bali

    Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC

  2. 9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United? - JPNN.com Bali

    9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United?

  3. Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU