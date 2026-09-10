JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (10/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (10/9), Silakan Cek!

Kamis, 10 September 2026 – 06:57 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (10/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (10/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Royal Goshima Billiard Jalan WR Supratman No.170, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di Pasar Desa Kerambitan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Penglatan, Buleleng; Desa Bebetin, Sawan dan Desa Gesing, Banjar, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 10 September 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Karangasem, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Gacor di Laga Perdana, Puji Atmosfer Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Gacor di Laga Perdana, Puji Atmosfer Stadion Kapten Dipta

  2. Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta

  3. Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU