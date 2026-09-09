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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (9/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (9/9), Silakan Cek!

Rabu, 09 September 2026 – 06:44 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (9/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (9/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Royal Goshima Billiard Jalan WR Supratman No.170, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di Pasar Desa Senganan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Kayu Putih, Sukasada; Desa Bondalem, Tejakula dan Desa Gunung Sari, Seririt, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 9 September 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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