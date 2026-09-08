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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (8/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (8/9), Silakan Cek!

Selasa, 08 September 2026 – 05:58 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (8/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (6/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Pasar Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-kaba, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Muncan, Selat, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 8 September 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya
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