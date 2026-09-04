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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (4/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (4/9), Silakan Cek!

Jumat, 04 September 2026 – 06:18 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (4/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (4/9), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro Nomor 57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Umum Desa Beraban, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di area Parkir Pemkab Jembrana, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 4 September 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Tabanan, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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