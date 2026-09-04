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Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (4/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 04 September 2026 – 06:06 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (4/9), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Jumat hari ini (4/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM keliling hadir di Damkar Dalung, timur Pasar Dalung dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Mal Pelayanan Publik mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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