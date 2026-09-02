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Info SIM Keliling di Bali Rabu (2/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 02 September 2026 – 06:29 WIB
Info SIM Keliling di Bali Rabu (2/9), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (2/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM keliling hadir di Damkar Dalung, timur Pasar Dalung dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Karangasem hari di Terminal Bebandem, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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