JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Minggu (30/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Minggu (30/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 30 Agustus 2026 – 06:20 WIB
Info SIM Keliling di Bali Minggu (30/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Minggu hari ini (30/8), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar, Bali.

Layanan SIM Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Baca Juga:

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu. nu

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Gianyar Bali Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

  2. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

  3. Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU