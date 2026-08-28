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Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (28/8), Cek Lokasinya!

Jumat, 28 Agustus 2026 – 06:40 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (28/8), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (28/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro No. 57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Sidemen, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 28 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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