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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (28/8), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (28/8), Silakan Cek!

Jumat, 28 Agustus 2026 – 06:30 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (28/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana pelayanan SIM Keliling Tabanan saat petugas melayani masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan SIM. Foto: Instagram @polres_ tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Jumat hari ini (28/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua tempat berbeda, yakni di Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Klungkung di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Mal Pelayanan Publik mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan. dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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