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Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (26/8), Cek Lokasinya!

Rabu, 26 Agustus 2026 – 06:44 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (26/8), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (26/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Mal Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Wantilan Putra Desa Kaba-kaba, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Kayuputih, Melaka, Sukasada, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 26 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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