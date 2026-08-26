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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (26/8), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (26/8), Silakan Cek!

Rabu, 26 Agustus 2026 – 06:24 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (26/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (26/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua tempat berbeda, yakni di Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Klungkung di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Objek Wisata Candidasa, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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