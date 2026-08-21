JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (21/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (21/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 21 Agustus 2026 – 06:44 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (21/8), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (21/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Yamaha Flag Ship Shop, Jalan Diponegoro Nomor 67, Denpasar, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Bebandem, Bebandem, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Pengambengan, Negara, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 21 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Jembrana dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Jembrana Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan

  2. Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga

  3. Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League - JPNN.com Bali

    Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU