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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (20/8), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (20/8), Silakan Cek Lokasinya!

Kamis, 20 Agustus 2026 – 06:25 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (20/8), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Kamis hari ini (20/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Celukan Bawang, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Tabanan, Buleleng, Gianyar dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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