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Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (19/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 19 Agustus 2026 – 06:44 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (19/8), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (19/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Pesangkan, Selat, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Lapangan Umum Desa Beraban, Kediri, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 19 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Tabanan dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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