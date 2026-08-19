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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (19/8), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (19/8), Silakan Cek Lokasinya!

Rabu, 19 Agustus 2026 – 06:26 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Rabu (19/8), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (19/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Pasar Pesangkan, Selat, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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