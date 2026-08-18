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Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (18/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 18 Agustus 2026 – 06:34 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (18/8), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Selasa hari ini (18/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Mal Pelayanan Publik, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 18 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Tabanan, Jembrana dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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