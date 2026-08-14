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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (14/8), Silakan Cek!

Jumat, 14 Agustus 2026 – 06:49 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (14/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (14/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro Nomor 57 mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Bebandem, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Melaya, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar, hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 14 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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