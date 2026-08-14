JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (14/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (14/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 14 Agustus 2026 – 06:41 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (14/8), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana pelayanan SIM Keliling Tabanan saat petugas melayani masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan SIM. Foto: Instagram @polres_ tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Jumat hari ini (14/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Mal Pelayanan Publik mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Jembrana sim keliling Klungkung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

  2. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

  3. Memori Kelam 2023 Terulang, Ini Jadwal Bali United di Super League 2026-2027 - JPNN.com Bali

    Memori Kelam 2023 Terulang, Ini Jadwal Bali United di Super League 2026-2027

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU