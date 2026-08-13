Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (13/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kamis hari ini (13/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mal Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Kurnia Seafood, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.