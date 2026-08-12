Update Kasus Hibah Pura Belong Batu Nunggul! Kejari Badung Terjunkan Tim Pulbaket

bali.jpnn.com, BADUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung terus mengusut dugaan penyimpangan dalam kasus penyaluran dan penggunaan dana hibah pembangunan Pura Belong Batu Nunggul di Jimbaran, Kuta Selatan.

Dana hibah senilai Rp500 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Bali tersebut kini dalam pemantauan ketat tim intelijen dan pidana khusus Kejari Badung.

Kasi Pidsus Kejari Badung Gede Willy Pramana kepada awak media menegaskan bahwa penanganan kasus ini masih berada pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) berdasarkan Surat Perintah Tugas (Sprintug).

"Saat ini tahapannya masih pengumpulan bahan informasi, belum masuk penyelidikan formal.

Tim langsung turun ke lapangan menghimpun data tanpa melakukan pemanggilan resmi," ujar Gede Willy Pramana kepada awak media, Selasa (11/8) kemarin.

Ia menambahkan, hasil pengumpulan data ini sedang dipersiapkan untuk menentukan apakah perkara bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Proses hukum ini merupakan tindak lanjut dari surat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tertanggal 6 Maret 2026.

Menanggapi surat tersebut, Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor Print-32/N.1.18/Fd.1/03/2026 pada 11 Maret 2026 untuk mengusut aliran dana hibah tersebut.