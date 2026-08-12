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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (12/8), Silakan Cek!

Rabu, 12 Agustus 2026 – 07:26 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (12/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (12/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Museum Bali, Puputan Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Desa Bunutan, Abang mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Desa Kerambitan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar, hadir di Jaba Pura Penataran Sasih, Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 12 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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