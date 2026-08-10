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Info Samsat Keliling di Bali Senin (10/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 10 Agustus 2026 – 08:05 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Senin (10/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali hari ini. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (10/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Rendang, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pemuteran, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 10 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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