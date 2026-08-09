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Info Samsat Keliling di Bali Minggu (9/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 09 Agustus 2026 – 06:49 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Minggu (9/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Minggu hari ini (8/8), layanan Samsat keliling hadir di Taman Kota Singaraja, Buleleng.

Layanan Samsat Keliling ini hadir mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

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Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Minggu 9 Agustus 2026 hadir di Taman Kota Singaraja, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Taman Kota Singaraja Samsat Keliling Buleleng

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