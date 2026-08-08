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Info SIM Keliling di Bali Sabtu (8/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 05:26 WIB
Info SIM Keliling di Bali Sabtu (8/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (8/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di Waterbee, Gilimanuk mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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