JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Hakim PN Denpasar Berbaik Hati, Buruh Harian Lepas Ini Diganjar Lima Tahun

Hakim PN Denpasar Berbaik Hati, Buruh Harian Lepas Ini Diganjar Lima Tahun

Jumat, 07 Agustus 2026 – 06:27 WIB
Hakim PN Denpasar Berbaik Hati, Buruh Harian Lepas Ini Diganjar Lima Tahun - JPNN.com Bali
Terdakwa I Kadek Adi Suastika, 36, berjalan keluar ruang sidang seusai menjalani sidang putusan di PN Denpasar, Bali, Kamis (6/8). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada I Kadek Adi Suastika, 36, seorang buruh harian lepas yang terbukti menjadi kurir narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi.

Selain pidana penjara, Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta subsider 100 hari kurungan dalam persidangan yang digelar di PN Denpasar, Kamis (6/8) kemarin.

“Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Ni Kadek Kusuma Wardani dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Kadek Janawati yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Potongan hukuman ini karena majelis hakim mempertimbangan terdakwa kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatan, dan belum pernah dihukum.

Namun, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Baca Juga:

Keterlibatan terdakwa bermula saat berkenalan via WhatsApp dengan seseorang berinisial "Pajero Sport" (DPO), yang menawarkan imbalan uang serta sabu-sabu gratis jika mau menjadi penempel paket narkoba.

Pada 1 Februari 2026, terdakwa mengambil tas plastik berisi puluhan paket narkotika di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, untuk disimpan di kamar indekosnya.

Majelis Hakim PN Denpasar menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada I Kadek Adi Suastika, 36, buruh harian lepas yang terbukti menjadi kurir narkotika
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pn denpasar hakim pn denpasar buruh harian narkotika Bali pengedar kurir narkoba sabu-sabu ekstasi sidang putusan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia