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Info Samsat Keliling di Bali Jumat (7/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 07 Agustus 2026 – 05:46 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Jumat (7/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (7/8), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flag Ship Shop, Jalan Diponegoro Nomor. 57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Pasar Desa Adat Sibetan, Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno, Kelurahan Dauhwaru, Jembrana, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 7 Agustus 2026 hadir di Denpasar, Karangasem, Jembrana, dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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