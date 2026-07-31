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Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (31/7), Cek Lokasinya!

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:09 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (31/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (31/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

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Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 31 Juli 2026 hadir di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Gianyar Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling

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