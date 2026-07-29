Jadwal Samsat Keliling di Bali Rabu (29/7), Cek Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (29/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica, Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih, Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat keliling hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-Kaba, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.