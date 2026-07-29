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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (29/7), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (29/7), Silakan Cek!

Rabu, 29 Juli 2026 – 06:44 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (29/7), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (29/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Layanan SIM keliling di Kabupaten Karangasem hadir di objek wisata Candidasa mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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