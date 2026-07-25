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Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (25/7), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 25 Juli 2026 – 07:33 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (25/7), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Sabtu hari ini (25/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 25 Juli 2026 hadir di Gianyar dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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