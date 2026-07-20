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Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (20/7), Cek Lokasinya!

Senin, 20 Juli 2026 – 06:57 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (20/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (209/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Kantor Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Lapangan Pergung mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling hadir di Desa Sudaji, Sawan, mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 20 Juli 2026 hadir di Denpasar, Gianyar, Karangasem, Buleleng dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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