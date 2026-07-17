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Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (17/7), Cek Lokasinya!

Jumat, 17 Juli 2026 – 07:36 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (17/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (17/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Kantor Desa Pengambengan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Busungbiu mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 16 Juli 2026 hadir di Jembrana, Karangasem, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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