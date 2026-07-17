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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (17/7), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (17/7), Silakan Cek Lokasinya!

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:48 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (17/7), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali saat melayani masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan SIM. Foto: Instagram @polres_ tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Jumat hari ini (17/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Mal Pelayanan Publik, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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