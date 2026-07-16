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Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (16/7), Cek Lokasinya!

Kamis, 16 Juli 2026 – 06:55 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (16/7), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali hari ini. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (16/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Desa Muncan, Rendang mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di perempatan Desa Cau Blayu mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 16 Juli 2026 hadir di Denpasar, Karangasem, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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