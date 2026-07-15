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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (15/7), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (15/7), Silakan Cek!

Rabu, 15 Juli 2026 – 06:43 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (15/7), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (15/7), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Badung, layanan SIM Keliling hadir di dua lokasi berbeda, yakni Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung).

Layanan SIM Keliling ini hadir mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Polsek Abang mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Bangli, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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