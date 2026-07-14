JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Selasa (14/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Selasa (14/7), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:56 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Selasa (14/7), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Juli 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (14/7), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Ubung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Desa Seraya Timur, Karangasem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-Kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 14 Juli 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

  2. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  3. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU